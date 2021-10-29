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пятница, 29 октября 2021 04:02

США обратились к союзникам: Украине необходимо летальное оружие

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США обратились к союзникам: Украине необходимо летальное оружие
США обратились к союзникам по поводу летального оружия для Украины. Фото: Радіо Своода

США призывают союзников и партнеров снять ограничения относительно вооруженной поддержке Украины.

"Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты. Для этого должны быть сняты все преграды", - заявила помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия "Безопасность и оборона США в регионе Черного моря", передает Укринформ.

Ранее Соединенные Штаты передали Украине и Грузии новые противотанковые системы "Джавелин". Это стало примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

"Но существует много союзников, которые до сих пор сохраняют ограничения – некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж (летальных вооружений – ред.)", - сказала представительница Пентагона.

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других областях в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке британских ракет Brimstone для самолетов и патрульных катеров.

Они начались на фоне опасений Минобороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий.

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