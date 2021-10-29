США обратились к союзникам: Украине необходимо летальное оружие

США призывают союзников и партнеров снять ограничения относительно вооруженной поддержке Украины.
"Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты. Для этого должны быть сняты все преграды", - заявила помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия "Безопасность и оборона США в регионе Черного моря", передает Укринформ.
Ранее Соединенные Штаты передали Украине и Грузии новые противотанковые системы "Джавелин". Это стало примером того, как США обеспечивают летальную помощь.
"Но существует много союзников, которые до сих пор сохраняют ограничения – некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж (летальных вооружений – ред.)", - сказала представительница Пентагона.
Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других областях в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.
Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке британских ракет Brimstone для самолетов и патрульных катеров.
Они начались на фоне опасений Минобороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий.
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