Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone

Ракеты Brimstone благодаря радиолокационном самонаведения могут поражать движущиеся цели с высокой точностью. Фото: thinkdefence.co.uk

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке британских ракет Brimstone для самолетов и патрульных катеров.

Они начались на фоне опасений Минобороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Ракеты были разработаны компанией MBDA UK для Воздушных сил Великобритании. Оснащены активным радиолокационным самонаведением, что позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели.

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Как отмечает The Times, переговоры о закупке вооружения между двумя странами происходят впервые. Они проходят на фоне беспокойств в Минобороны Украины о том, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий.

Есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряжения на Донбассе. И может иметь непредсказуемые последствия для безопасности всей Европы, сообщил в комментарии изданию украинский дипломат, имя которого не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Украина планирует заключить с Великобританией крупный контракт на поставку летального оружия. Обсуждалось не только приобретения, но и производство в Украине летальных вооружений. С 2014-го Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. При этом предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставки в Украину летальной оружия.