Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone

 
Ексклюзивы
1/5
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 90
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2997
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 819
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 576
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17938
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3177
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
3
15
5
4
3
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
Видео
Все видео
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 774
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 738
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5184
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1134
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 11:28

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone

  Комментировать
Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone
Ракеты Brimstone благодаря радиолокационном самонаведения могут поражать движущиеся цели с высокой точностью. Фото: thinkdefence.co.uk

Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке британских ракет Brimstone для самолетов и патрульных катеров.

Они начались на фоне опасений Минобороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Ракеты были разработаны компанией MBDA UK для Воздушных сил Великобритании. Оснащены активным радиолокационным самонаведением, что позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные проведут испытания новейших ракетных комплексов

Как отмечает The Times, переговоры о закупке вооружения между двумя странами происходят впервые. Они проходят на фоне беспокойств в Минобороны Украины о том, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий.

Есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряжения на Донбассе. И может иметь непредсказуемые последствия для безопасности всей Европы, сообщил в комментарии изданию украинский дипломат, имя которого не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Украина планирует заключить с Великобританией крупный контракт на поставку летального оружия. Обсуждалось не только приобретения, но и производство в Украине летальных вооружений.

С 2014-го Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. При этом предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставки в Украину летальной оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 7614
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5724
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 4077
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3510
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3078
Общество
Еще одна область усиливает карантинные ограничения
Еще одна область усиливает карантинные ограничения Просмотров: 144
На железнодорожных вокзалах развернули пункты Covid-тестирования и вакцинации
На железнодорожных вокзалах развернули пункты Covid-тестирования и вакцинации Просмотров: 450
Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии
Covid-19 "косит" украинцев. Больше всего умерших и заболевших с начала пандемии Просмотров: 1341
Части крымчан запретили выходить из дома
Части крымчан запретили выходить из дома Просмотров: 540
Гороскоп на 21 октября: астролог удивила финансовым прогнозом
Гороскоп на 21 октября: астролог удивила финансовым прогнозом
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 57310
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть