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пятница, 19 февраля 2021 05:35

США обновили список персон нон-грата из Беларуси

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США обновили список персон нон-грата из Беларуси
США расширили санкции в отношении Беларуси. Фото: www.dw.com

Вашингтон ввел визовые санкции против 43 человек, которые имеют отношение к властям Беларуси. Их считают причастными к репрессиям против участников мирных протестов и журналистов.

"Госдепартамент США принял меры на основании указа президента 8015, применив визовые ограничения против 43 человек в Беларуси, которые несут ответственность за подрыв демократии в стране", - говорится в заявлении, обнародованном государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В список попали чиновники в сфере юстиции, руководители правоохранительных органов и силовики, которые задерживали мирных демонстрантов и подвергали их издевательствам.

Кроме того, под санкциями оказались судьи и прокуроры, которые выносили приговоры митингующим и журналистам, а также руководители вузов, которые угрожали студентам расправами за участие в мирных акциях протеста.

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Всем лицам, внесенным в санкционный список, запрещен въезд в Соединенные Штаты под любым предлогом.

США продолжат поддержку независимого расследования относительно фальсификаций президентских выборов в Беларуси, нарушений прав человека и репрессий.

Ранее США ввели визовые санкции против представителей власти Беларуси, в том числе членов администрации Лукашенко, а также граждан России, которые препятствовали работе независимых белорусских СМИ и подрывали свободу слова в этой стране.

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