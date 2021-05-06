США объяснили, почему Путин развернул войска на границе Украины

Вероятно Путин хочет показать Байдену свою военную силу. Фото: Reuters

В США объяснили развертывание российский войск на границе Украины. Президент РФ Владимир Путин хочет показать свою силу перед главой Штатов Джо Байденом.

Об этом заявило издание The New York Times.

По мнению некоторых американских чиновников, развертывание войск направлено на то, чтобы "поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу и прояснить для Киева пределы поддержки Запада". Таким образом, Россия хочет вызвать реакцию Запада, которая якобы не оправдает надежд Украины.

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"Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не сделала никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", - говорится в издании.

Однако американские официальные лица заявили, что не знают точно, какие у России цели.

Кроме того, водоснабжения Крыма остается ключевым моментом, пишет издание. В Пентагоне считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.

У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных.