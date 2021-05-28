США новые данные об источнике коронавируса - СМИ

США новые данные об источнике коронавируса. Фото: pexels.com

Американская разведка располагает новыми и еще не исследованными данные, связанные с источником пандемии коронавируса.

Такую информацию ведомство передало в Белый дом, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

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Разведка намерена использовать очень сильные компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском городе Ухань или распространился в результате контактов людей с животными.

Президент США Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии Covid-19. США также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам.