США не хотят забирать своих граждан из лайнера Diamond Princess

Новым коронавируса из Китая на круизном лайнере Diamond Princess заболели 634 человека. ФОТО: ukrinform.ua

США отказываются от дальнейшей эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем, на борту судна остаються около 330 американцев. Они ждут окончания двухнедельного карантина, чтобы вернуться домой, сообщает японский телеканал NHK.

"Правительства США и Японии обсудили эвакуацию с лайнера Diamond Princess граждан Соединенных Штатов. Японская сторона предлагала досрочно вернуть американских пассажиров, но американская сторона настояла на необходимости оставить их на борту. Аргументировала тем, что перевозка пассажиров увеличивает риск заражения", – сообщили СМИ.

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До того 14 американцев с лайнера Diamond Princess, у которых наличие коронавируса подтвердили, вернули из Японии в США. Таким было решение Госдепартамента и чиновников здравоохранения Соединенных Штатов. По возвращении на родину зараженных поместили в изоляцию. Как отметил анонимный источник в администрации, президент США Дональд Трамп узнал обо всем постфактум, и жаловался, что подобное решение может повредить тому, как правительство сможет сдерживать вспышки заболевания.

Круизный лайнер Diamond Princess отправился в двухнедельный круиз 21 января. Отбыл из японского города Йокогама, останавливался в ряде портов Японии, Вьетнама, Тайваня и Гонконга На борту судна находилось более 3711 человек. Из них 2666 – пассажиры, остальные 1045 – члены экипажа. Среди последних – 25 граждан Украины. Завершиться круиз должен был 3 февраля. Однако перед прибытием в порт судно встретила береговая охрана: у одного из пассажиров, который высадился ранее в Гонконге, обнаружили новый коронавирус из Китая. С того дня лайнер поместили в карантин. Менее чем за неделю он превратился в масштабный очаг возгорания нового коронавируса. Всего болезнь на судне подхватили 634 человека.