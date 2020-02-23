США не хотят забирать своих граждан из лайнера Diamond Princess

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1341
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4005
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1800
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1764
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4833
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 927
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
18
12
4
19
12
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Греются костром, одеваются в лохмотья: как живут современные переселенцы
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Художник придумал альтернативные маски против коронавируса
Фотограф &quot;поймал&quot; единственного в мире розового ската
Фотограф "поймал" единственного в мире розового ската
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Пышные дворцы и ободранные люди - как жили китайцы 140 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Отрезали головы и сушили - как норвежцы заготавливали лосося 110 лет назад
Видео
Все видео
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
"Это вам не буксиры таранить": американцы снова проучили россиян в Сирии
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
В подводной пещере обнаружили таинственный склад амфор
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Хотят ли русские войны?" Из-за речи украинского представителя в ООН у россиян перекосило лица
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
"Я тебе все лицо порежу!": в России пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1512
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1764
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1098
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1098
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 1098
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 14:18

США не хотят забирать своих граждан из лайнера Diamond Princess

  Комментировать
США не хотят забирать своих граждан из лайнера Diamond Princess
Новым коронавируса из Китая на круизном лайнере Diamond Princess заболели 634 человека. ФОТО: ukrinform.ua

США отказываются от дальнейшей эвакуации своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем, на борту судна остаються около 330 американцев. Они ждут окончания двухнедельного карантина, чтобы вернуться домой, сообщает японский телеканал NHK.

"Правительства США и Японии обсудили эвакуацию с лайнера Diamond Princess граждан Соединенных Штатов. Японская сторона предлагала досрочно вернуть американских пассажиров, но американская сторона настояла на необходимости оставить их на борту. Аргументировала тем, что перевозка пассажиров увеличивает риск заражения", – сообщили СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первых пассажиров отпустили с карантина на лайнере Diamond Princess

До того 14 американцев с лайнера Diamond Princess, у которых наличие коронавируса подтвердили, вернули из Японии в США. Таким было решение Госдепартамента и чиновников здравоохранения Соединенных Штатов. По возвращении на родину зараженных поместили в изоляцию. Как отметил анонимный источник в администрации, президент США Дональд Трамп узнал обо всем постфактум, и жаловался, что подобное решение может повредить тому, как правительство сможет сдерживать вспышки заболевания.

Круизный лайнер Diamond Princess отправился в двухнедельный круиз 21 января. Отбыл из японского города Йокогама, останавливался в ряде портов Японии, Вьетнама, Тайваня и Гонконга На борту судна находилось более 3711 человек. Из них 2666 – пассажиры, остальные 1045 – члены экипажа. Среди последних – 25 граждан Украины. Завершиться круиз должен был 3 февраля. Однако перед прибытием в порт судно встретила береговая охрана: у одного из пассажиров, который высадился ранее в Гонконге, обнаружили новый коронавирус из Китая. С того дня лайнер поместили в карантин. Менее чем за неделю он превратился в масштабный очаг возгорания нового коронавируса. Всего болезнь на судне подхватили 634 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США не хотят забирать своих граждан из лайнера Diamond Princess». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Осужденного убийцу вешали трижды

Похитили чемпиона "Формулы-1"

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 26848
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 19359
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 16308
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 14067
&quot;Его вытащили за рот, ничего не успел сказать&quot; - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
"Его вытащили за рот, ничего не успел сказать" - обвиняемому в наезде на полицейских выбрали меру пресечения
9
 1 Просмотров: 10638
Мир
В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая
В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая Просмотров: 648
Осужденного убийцу вешали трижды
Осужденного убийцу вешали трижды
 Просмотров: 1386
Похитили чемпиона "Формулы-1"
Похитили чемпиона "Формулы-1"
 Просмотров: 432
Детей начали вакцинировать от полиомиелита
Детей начали вакцинировать от полиомиелита
 Просмотров: 180
Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса
Появилась новая статистика смертей и выздоровлений от коронавируса Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
3
В США говорят, что Зеленский способен на прорыв
3
Тайное решение суда о Порошенко - это попытка отвлечь общество от провалов власти - адвокат
2
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
Голосов: 374
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua