Командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер / Тwitter Usambnato

США начали вывод войск из Афганистана. Уже происходит эвакуация персонала из нескольких военных баз.

Соответствующее заявление на пресс-конференции в Кабуле сделал командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер. Об этом пишет РБК.

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"Все наши базы передадим афганским силам. Некоторое персонал наших баз уже начал эвакуацию", - заявил Миллер.

Он добавил, что США намерены передать три военных базы и один аэропорт местным национальным силам обороны в ближайшие две недели. В частности, речь идет об аэропорте в Кандагаре, лагеря "Шорабак" и "Кэмп-Эггерс", а также полицейский участок в провинции Майдана Вардак. Миллер подчеркнул, что американские войска покинут Афганистан, несмотря на то, заключат мир с "Талибаном".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о выводе войск Альянса еще в середине апреля.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут вывод из Афганистана 1 мая 2021 года. Ожидается, что США и союзники по НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 - 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года.