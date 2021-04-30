США начали вывод своих войск из Афганистана

США выводит свои войска из Афганистана. Фото: Reuters

США официально начали выводить свои войска с территории Афганистана.

Подробностями поделилось CNN.

"Идет вывод. Хотя сначала эти действия приведут к увеличению количества войск, мы стремимся к тому, чтобы весь военный персонал США выехал из Афганистана до 11 сентября", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США начали вывод войск из Афганистана

Около 100 военнослужащих вместе с военной техникой были перевезены для выполнения приказа президента США Джо Байдена о начале процесса вывода. По приказу это должно начаться не позднее 1 мая.

Подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из Афганистана.

США выполнили свою миссию в Афганистане и начнут с 1 мая упорядоченное вывода американского контингента.