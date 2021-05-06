США начали самые масштабные военные учения в Европе за последние 25 лет

США начали самые масштабные за последние 25 лет военные учения в Европе в рамках серии Defender Europa. Маневры начались в Эстонии.
6 мая на аэродроме Нурмси пройдет высадка американских десантников, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
Высадка продлится около трех часов. В ней примут участие сотни парашютистов, тяжелая техника и снаряжение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО - ООС
7 мая будет отработана высадка 82-й воздушно-десантной дивизии США на аэродром Нурмси. 8 мая пройдет перекидывание десанта на вертолетах с аэродрома на центральный полигон Сил обороны.
Обучение Defender Europe охватывает 16 стран. Отработка десантных маневров пройдет также в Болгарии и Румынии.
💥 #HappeningNow 💥— U.S. Army Europe and Africa (@USArmyEURAF) May 5, 2021
.@USArmy #Soldiers with 1st Battalion, 77th Field Artillery Regiment, #41stFieldArtilleryBrigade, kick off #FiresShock and #SwiftResponse21 in Estonia! 🇺🇸 🇪🇪
#DefenderEurope @7thATC @USEmbTallinn @MoD_Estonia pic.twitter.com/XdUh0TvXy6
У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных.
Комментарии