США начали самые масштабные военные учения в Европе за последние 25 лет

США начали военные учения в Эстонии. Фото: скриншот с видео

США начали самые масштабные за последние 25 лет военные учения в Европе в рамках серии Defender Europa. Маневры начались в Эстонии.

6 мая на аэродроме Нурмси пройдет высадка американских десантников, пишет BNS со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Высадка продлится около трех часов. В ней примут участие сотни парашютистов, тяжелая техника и снаряжение.

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7 мая будет отработана высадка 82-й воздушно-десантной дивизии США на аэродром Нурмси. 8 мая пройдет перекидывание десанта на вертолетах с аэродрома на центральный полигон Сил обороны.

Обучение Defender Europe охватывает 16 стран. Отработка десантных маневров пройдет также в Болгарии и Румынии.

У украинских границ до сих пор остаются более 80 тыс. российских военных.