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суббота, 25 сентября 2021 20:51

США начали кампанию по дополнительной Covid-вакцинации

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США начали кампанию по дополнительной Covid-вакцинации
В США начали кампанию бустерной вакцинации. Фото: ua.news

В Соединенных Штатах Америки начали кампанию бустерной вакцинации.

Прививки делают вакциной производства Pfizer/BionTech пожилым людям и другим категориям граждан, входящих в группы риска. Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент страны Джо Байден призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить ее. Он отметил, что сам планирует делать прививки снова как можно скорее.

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Сейчас право на бустер-прививки имеют 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через 6 месяцев после последней вакцины, что делает ее доступной примерно для 20 миллионов людей в США.

Бустерные прививки гражданам предлагают на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем уменьшается, в то время как более заразный штамм Дельта становится доминирующим.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

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25
сентября

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