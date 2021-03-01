США могут заморозить активы Лукашенко за рубежом - Тихановская

Лукашенку могут заморозить активы за рубежом. Фото: pravda.com.ua

Правительство США проводит расследование и поиск зарубежных активов самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Укринформу".

"Американское правительство ведет расследование и поиск зарубежных активов Лукашенко и его приближенных в соответствии с Актом о демократии в Беларуси, принятым в США", - прокомментировала она.

По словам оппозиционерки, санкции против чиновников Беларуси "вводят медленно, но они действуют".

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"Конечно, удивляют случаи вычеркивания из санкционных списков некоторых "кошельков" режима, например, Олексина. Думаю, это может быть поводом для выявления коррупционных связей внутри государств Европейского союза. Но санкции работают, достаточно посмотреть на действия тех, кто под них попал", - говорила она.

Тихановская утверждает, что рассматривают создание международного механизма расследования преступлений режима Лукашенко.

"Такой механизм может быть создан решением ООН или решением государств, которые инициировали применение Московского механизма в рамках ОБСЕ, в результате которого был подготовлен доклад о тяжелых нарушениях прав человека в Беларуси. Механизм будет обязательно создан, а кем и в каком формате - мы скоро узнаем", - дополнила она.

Режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко закончится уже в этом году. А у власти он держит себя только силой.