Reuters В США испытали баллистическую ракету

Пентагон испытал баллистическую ракету наземного базирования, которое было бы невозможно, пока действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соединенные Штаты официально вышли из договора в августе этого года, обвинив Москву в нарушении его условий. Кремль эти обвинения отвергает, пишет golos-ameriki.

Договор, заключенный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, запрещал странам иметь ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км.

Как сообщают в Пентагоне, испытание было проведено на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

"В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", – говорится в заявлении ведомства.

Это уже второй случай, когда Пентагон проводит испытание, которое ранее было запрещено Договором.

В августе была испытана крылатая ракета дальностью более 500 км.

Москва настаивает, что не нарушала условия договора, и, в свою очередь, обвиняет в нарушениях Вашингтон. Соединенные Штаты нарушений за собой также не признают.

Спор усугубил и без того существенную напряженность в отношениях между двумя странами, а некоторые эксперты опасаются, что крах Договора может пошатнуть и другие соглашения о контроле над вооружениями и ускорить распад международной системы, нацеленной на блокировку распространения ядерного оружия.

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На этой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в Вашингтоне, где с ним встретились президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Лавров вновь озвучил предложение Москвы – продлить договор СНВ-3, а Трамп и Помпео подчеркнули необходимость стратегического диалога, в котором будет участвовать и Китай.

Заключенный в 2011 году договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которое могут иметь стороны, до 1 550. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, однако по взаимному согласию оно может быть продлено на пять лет.

Президент России Владимир Путин заявил о начале разработки ракет средней и малой дальности. Решение обусловил отсутствием таких ракет в мире. "Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин. Он также выразил свое возмущение по поводу строительства таких ракет США.