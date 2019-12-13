США испытали баллистическую ракету

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 558
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 369
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2637
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8433
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1989
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4860
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2196
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
6
22
18
6
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В России горит завод. Есть угроза взрывов
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
В Беларуси второй день протестуют против объединения с Россией
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Видео
Все видео
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
20 км за 39 лет: показали видео таяния ледников
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Испытания первого в мире електросамолета показали на видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
Извержение вулкана в Новой Зеландии: есть жертвы
В Минске разорвали портреты Путина
В Минске разорвали портреты Путина
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 558
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2151
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10503
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2826
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 288
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 10:33

США испытали баллистическую ракету

  Комментировать
США испытали баллистическую ракету
Reuters В США испытали баллистическую ракету

Пентагон испытал баллистическую ракету наземного базирования, которое было бы невозможно, пока действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Соединенные Штаты официально вышли из договора в августе этого года, обвинив Москву в нарушении его условий. Кремль эти обвинения отвергает, пишет golos-ameriki.

Договор, заключенный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, запрещал странам иметь ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км.

Как сообщают в Пентагоне, испытание было проведено на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

"В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", – говорится в заявлении ведомства.

Это уже второй случай, когда Пентагон проводит испытание, которое ранее было запрещено Договором.

В августе была испытана крылатая ракета дальностью более 500 км.

Москва настаивает, что не нарушала условия договора, и, в свою очередь, обвиняет в нарушениях Вашингтон. Соединенные Штаты нарушений за собой также не признают.

Спор усугубил и без того существенную напряженность в отношениях между двумя странами, а некоторые эксперты опасаются, что крах Договора может пошатнуть и другие соглашения о контроле над вооружениями и ускорить распад международной системы, нацеленной на блокировку распространения ядерного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун

На этой неделе российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в Вашингтоне, где с ним встретились президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

Лавров вновь озвучил предложение Москвы – продлить договор СНВ-3, а Трамп и Помпео подчеркнули необходимость стратегического диалога, в котором будет участвовать и Китай.

Заключенный в 2011 году договор СНВ-3 ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которое могут иметь стороны, до 1 550. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, однако по взаимному согласию оно может быть продлено на пять лет.

Президент России Владимир Путин заявил о начале разработки ракет средней и малой дальности. Решение обусловил отсутствием таких ракет в мире.

"Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.

Он также выразил свое возмущение по поводу строительства таких ракет США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США испытали баллистическую ракету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 72244
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 14346
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 13617
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12654
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
 1 Просмотров: 8433
Мир
"Долг Януковича": суд Великобритании отложил решение на следующий год
"Долг Януковича": суд Великобритании отложил решение на следующий год Просмотров: 9
В России сутки горел единственный авианосец: есть жертвы
В России сутки горел единственный авианосец: есть жертвы Просмотров: 522
США и Китай возобновят торговлю
США и Китай возобновят торговлю Просмотров: 108
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв возросло
Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв возросло Просмотров: 216
Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 782
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua