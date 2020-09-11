США имеют невероятное оружие, о котором никто не знает - Трамп

Трамп рассказал о новом американском оружие. Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки имеют "невероятное" оружие, о котором никто не знает.

"У нас есть такие системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я считаю, что будет лучше, если все так и останется. - У нас есть невероятные системы", рассказал он на брифинге.

По словам Трампа, в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов

"Мы надеемся на Бога, никогда не будем ее использовать, но наша ядерная энергетика сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия, - добавил американский президент. - Наши военные сейчас сильнее, чем когда-либо".

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Напомним, Трамп заявил, что США будут выводить свои войска из Ирака и Афганистана.