США и Великобритания совместно помогут Украине

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней русской эскалации.
"Мы с Блинкеном обсудили целый комплекс вопросов безопасности - Иран, Афганистан, постоянная обеспокоенность относительно России, в частности на границе с Украиной. Мы стоим бок о бок в этих вопросах, и я приветствую твердую приверженность США Альянсу НАТО", - подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщают местные СМИ.
Госсекретарь Блинкен, со своей стороны, поблагодарил Соединенное Королевство за то, что они "присоединились к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.
"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, куда я отправлюсь также на этой неделе", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
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Блинкен заявил, что отношения между РФ и США будут зависеть от дальнейшего поведения России.
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