США хотят запретить новое российское оружие

Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США. ФОТО: regnum.ru

В случае продолжения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений США предлагает включить в него "все новое оружие, которое стремится получить Россия".

"Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США. Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим - послушайте, если продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия", - сказал глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате рассказали, на что готовы США для остановки агрессии России

В начале августа США официально вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности. Будет ли продлен Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, пока неизвестно.

Сенатор, сопредседатель украинской группы поддержки в Конгрессе Рон Джонсон назвал путь, избранный президентом России Владимиром Путиным, исторической трагедией страны.