США хотят организовать встречу Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина может состояться в Японии. Фото: MK

Вашингтон хочет организовать встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Вашингтон уже сделал соответствующее предложение, и теперь ожидает ответа Москвы. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на источник, близкий к Госдепартамента.

Встреча может состояться в Японии, в городе Осака.

В то же время издание отмечает, что ранее Соединенные Штаты не допускали возможности проведения встречи президентов, пока Россия не отпустит задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и не вернет Киеву корабли.

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Госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Москву обсудить "агрессивные действия" России. Майк Помпео встретится с американскими дипломатами и представителями американских бизнес кругов.