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среда, 14 августа 2019 11:51

США хочет развернуть ракеты в Азии

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  США планирует развернуть ракеты в Азии. ФОТО: ФАН
США планирует развернуть ракеты в Азии. ФОТО: ФАН

Правительство США консультируется со своими союзниками относительно планов развертывания ракет средней дальности в Азии. Китай обещает ответить на этот контрмерами.

Вашингтон заявил, что планирует разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает АР.

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В свою очередь, заместитель Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что правительства примут решение о размещении таких ракет.

"Любое решение в отношении этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США", - сказала она.

По договору о взаимной обороне Япония, Южная Корея и Австралия считаются главными кандидатами на ракетную базу, хотя Пекин предупредил, что любая страна, которая примет такое соглашение, столкнется с возмездием.

Совместное предприятие "Укроборонпрома" и турецкой компании Baykar Defence уже имеет в работе 4 проекта по производству вооружения и военной техники.

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