США достигли главной цели своей миссии в Афганистане - Блинкен

Цель миссии угрозы со стороны организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США достигли главной цели своей миссии в Афганистане, которая заключалась в нейтрализации угрозы со стороны организаторов терактов 11 сентября 2001 года. Об этом он заявил в интервью телесети ABC, сообщает Укринформ.

При этом глава Госдепа отверг попытки сравнивать выход американских войск из Афганистана с хаотичным отступлением из Вьетнама после завершения Вьетнамской войны 1955-1975 годов.

"Вот факты: мы вошли в Афганистан 20 лет тому назад, имея в виду одну-единственную миссию, а именно разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября (говорится о терактах 2001 года, устроенных в США террористической сетью "Аль-Каида", которой предоставляла убежище тогдашняя власть большей части Афганистана под руководством "Талибана" - ред.). И эта миссия была успешной", - сказал он.

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15 августа боевики "Талибан" объявили о контроле над всей территорией Афганистана.