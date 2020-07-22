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среда, 22 июля 2020 15:52

США дали Китаю 3 дня на закрытие консульства в Хьюстоне

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США дали Китаю 3 дня на закрытие консульства в Хьюстоне
США выдворяют консульство Китая в Хьюстоне. Фото: Reutrs

Правительство Соединенных Штатов Америки дало Китаю 3 дня, чтобы тот закрыл свое представительство в Хьюстоне. Китай уже назвал это требование нарушением международного права.

Сначала информацию обнародовал представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэнбин, позже это подтвердили в Государственном департаменте США, пишет Bloomberg.

В частности, китайский дипломат отметил, что Пекин планирует жестко отреагировать на такое поведение США, если требование Вашингтона не будет отозвано.

Однако пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус сказала, что решение принято для "защиты права интеллектуальной собственности и частных данных Америки".

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"США не смирятся с нарушением американского суверенитета со стороны Китая и запугиванием наших людей... как и с кражей рабочих мест у американцев и другим возмутительным поведением", - подчеркнула Ортагус.

Дело в том, что за день до этого заявления полиция и пожарные Хьюстона прибыли в консульство якобы после сообщений свидетелей о пожаре. При этом в консульство спасателей не пустили - они пользовались пожарными лестницами.

Также очевидцы и несколько местных телеканалов обнародовали видеоролики, на которых можно было увидеть огонь в мусорных контейнерах во дворе консульства. В результате в небо поднялся столб дыма. Вероятно, китайские дипломаты жгли какие-то документы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность расторжения политических отношений с Китаем. Заявление прозвучало на фоне подписания новых санкций против властей Китая.

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