США дали Китаю 3 дня на закрытие консульства в Хьюстоне

Правительство Соединенных Штатов Америки дало Китаю 3 дня, чтобы тот закрыл свое представительство в Хьюстоне. Китай уже назвал это требование нарушением международного права.

Сначала информацию обнародовал представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэнбин, позже это подтвердили в Государственном департаменте США, пишет Bloomberg.

В частности, китайский дипломат отметил, что Пекин планирует жестко отреагировать на такое поведение США, если требование Вашингтона не будет отозвано.

Однако пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус сказала, что решение принято для "защиты права интеллектуальной собственности и частных данных Америки".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай вводит санкции против американских чиновников

"США не смирятся с нарушением американского суверенитета со стороны Китая и запугиванием наших людей... как и с кражей рабочих мест у американцев и другим возмутительным поведением", - подчеркнула Ортагус.

Дело в том, что за день до этого заявления полиция и пожарные Хьюстона прибыли в консульство якобы после сообщений свидетелей о пожаре. При этом в консульство спасателей не пустили - они пользовались пожарными лестницами.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC