США будут защищать себя и союзников от агрессивных действий России - Блинкен Лаврову

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что администрация президента США Джо Байдена не будет медлить с ответом на агрессию со стороны Москвы в США или в других местах.
"Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и решительно действовать в защиту американских интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", - Блинкен сказал об этом в телефонном разговоре с Лавровым, сообщает Радио Свобода.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на следующей неделе в Рейкьявике. Это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода к власти администрации Джо Байдена.
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