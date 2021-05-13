США будут защищать себя и союзников от агрессивных действий России - Блинкен Лаврову

Блинкен заявил о адекватном ответе на действия России. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что администрация президента США Джо Байдена не будет медлить с ответом на агрессию со стороны Москвы в США или в других местах.

"Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и решительно действовать в защиту американских интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", - Блинкен сказал об этом в телефонном разговоре с Лавровым, сообщает Радио Свобода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США оценили уровень напряженности на российско-украинской границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на следующей неделе в Рейкьявике. Это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода к власти администрации Джо Байдена.