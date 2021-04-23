США будут следить за отводом войск России из границ с Украиной

Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, что проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки подтверждают поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

И будут следить за ситуацией у границ Украины после заявлений российской стороны о завершении военных маневров. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

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"Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск из украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинской властью, а также с союзниками и партнерами", - сказал американский дипломат.

Он подчеркнул, что США были четкими во время контактов с российским руководством, что РФ должна "воздерживаться от действий, направленных на эскалацию". Кроме того, Прайс подчеркнул, что Россия должна "немедленно прекратить всю свою агрессивную активность как на территории Украины, так возле нее".

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах. Заявление сделал в оккупированном Крыму.