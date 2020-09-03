США анонсировали новые санкции против России

США введет новые санкции против России из-за отравления Навального. Фото: pixabay

Из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, США объявили о новых санкциях против России.

В Германии сообщили, что Навального отравили "новичкам". Тогда о санкциях заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот.

"США глубоко обеспокоены результатами, обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Очередной подлый поступок" - в Еврокомиссии резко отреагировали на отравление Навального

По его словам, Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичка".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, на кого бы не указали доказательства, и чтобы ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что отсутствие реакции главы государства Дональда Трампа на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" подтверждает его соучастие. Байден раскритиковал поведение Трампа в своем заявлении, опубликованным на его сайте.