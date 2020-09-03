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четверг, 03 сентября 2020 12:55

США анонсировали новые санкции против России

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США анонсировали новые санкции против России
США введет новые санкции против России из-за отравления Навального. Фото: pixabay

Из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, США объявили о новых санкциях против России.

В Германии сообщили, что Навального отравили "новичкам". Тогда о санкциях заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Элиот.

"США глубоко обеспокоены результатами, обнародованными сегодня. Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", - подчеркнул он.

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По его словам, Россия уже не впервые применяет нервно-паралитические вещества из группы "Новичка".

"Мы будем сотрудничать с союзниками и международным сообществом, чтобы виновники в России были привлечены к ответственности, на кого бы не указали доказательства, и чтобы ограничить доступность средств для их дальнейшей злонамеренной деятельности", - заявил Джон Элиот.

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что отсутствие реакции главы государства Дональда Трампа на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального "Новичком" подтверждает его соучастие. Байден раскритиковал поведение Трампа в своем заявлении, опубликованным на его сайте.

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Дата
03
сентября

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