Сравнили, где больше всего выросли цены на жилье

Во многих странах стремительно растут продажи недвижимости. Фото: unsplash

Больше всего в 3-м квартале 2020 года выросли цены на жилую недвижимость в Турции, Вьетнаме и Новой Зеландии.

Общая стоимость жилья повысились в 43 из 55 стран. Особенно это касается Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Канады и США, передает данные исследования портала Global Property Guide "Минфин".

Аналитики отмечают, что во многих странах стремительно растут продажи недвижимости. Новый спрос часто приходится на покупку объектов за пределами крупных городов. Этому способствуют низкие процентные ставки.

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В 3-м квартале больше всего в годовом выражении выросли цены на жилье в Турции +13,96%, вьетнамском Хошимине +13,83%, Новой Зеландии +13,77%, Германии +12,44% и Словакии +10,1%.

Наиболее значительный спад за соответствующий период отметили в Египте -22,31%, Черногории -21,99%, камбоджийском Пномпене -7,88%, Дубае в ОАЭ -4,88%, Саудовской Аравии -3,51%.

Цены на жилье Киеве увеличились за аналогичный период на 1,89%.

Расположение квартиры в старом здании или новостройке влияет на стоимость ее аренды. Соискатели, которые интересуются жильем в старых зданиях, делятся на тех, кто ориентируется на локацию, и выбирают квартиры по цене.