Спутники нашли поезд "пропавшего" Ким Чен Ына

Нашли поезд Ким Чен Ына. Фото: РБК

Поезд, которым пользуется лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который якобы находится за пределами Пхеньяна, был запечатлен на спутниковых снимках у его резиденции в курортном городе на востоке КНДР.

21 и 23 апреля поезд стоял на станции Вонсан, зарезервированной для семьи Ким Чен Ына, сообщает сайт 38 North

Наличие поезда "не доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о состоянии его здоровья".

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Ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой "очень солидный источник".