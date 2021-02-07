Sputnik V одобрили для использования в Венгрии

Венгрия решила разрешить использование российской вакцины. Фото: Reuters

Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

7 февраля об этом заявил министр трудовых ресурсов страны Миклош Каслер, передает "Гордон".

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии заявил о завершении изучения документов от производителя. Пришел к выводу, что Sputnik V можно использовать для вакцинации людей, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства трудовых ресурсов Венгрии.

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Отметим, что в Венгрии для вакцинации уже одобрили 4 препарата. Это американские Pfizer и Moderna, шведско-британский AstraZeneca и российский.

Страны ЕС могут закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Для этого они должны выступить с соответствующей инициативой. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время пресс-конференции.