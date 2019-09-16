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понедельник, 16 сентября 2019 18:13

Спутник показал, кто причастен к атакам на саудовские нефтяные компании

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Спутник показал, кто причастен к атакам на саудовские нефтяные компании
Нападение произошло в ночь на 14 сентября. Ответственность за все взяли на себя йеменские боевики-хуситы. ФОТО: censor.net.ua

Правительство США получило спутниковые снимки, опровергающие причастность Йемена к атаке на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco.

На снятых спутником фото видно, что нападения были совершены с севера или северо-запада, а не с юга. Это дает основания подозревать, что дроны прилетели со стороны Ирана либо Ирака. Сообщает об этом Business Insider.

По данным правительства США, всего нападавшие выпустили 20 беспилотников. Кроме того, осуществили и ракетное нападение, применив при этом около 12 снарядов. Поскольку в цель попали не все, есть возможность провести исследование, которое поможет установить нападающих.

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В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате нападений добыча нефти в стране сократилась вдвое.

businessinsider.com
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