Спутник показал, кто причастен к атакам на саудовские нефтяные компании

Нападение произошло в ночь на 14 сентября. Ответственность за все взяли на себя йеменские боевики-хуситы. ФОТО: censor.net.ua

Правительство США получило спутниковые снимки, опровергающие причастность Йемена к атаке на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco.

На снятых спутником фото видно, что нападения были совершены с севера или северо-запада, а не с юга. Это дает основания подозревать, что дроны прилетели со стороны Ирана либо Ирака. Сообщает об этом Business Insider.

По данным правительства США, всего нападавшие выпустили 20 беспилотников. Кроме того, осуществили и ракетное нападение, применив при этом около 12 снарядов. Поскольку в цель попали не все, есть возможность провести исследование, которое поможет установить нападающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на саудовские нефтяные компании: США готовы к военному ответу

В ночь на 14 сентября беспилотники совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате нападений добыча нефти в стране сократилась вдвое.