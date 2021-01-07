"Спровоцировал вооруженное восстание против Америки". Трампа хотят убрать с должности досрочно

В Конгрессе требуют отстранить Трампа досрочно.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа от должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

"Вчера президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки", - заявила она, сообщает Reuters.

Пелоси назвала действия президента "крамольным актом".

К применению 25-й поправки Конституции США, которая позволяет досрочно прекратить полномочия президента, ставшего недееспособным, призвал также лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

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По крайней мере, один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.

А члены кабинета Трампа и союзники президента, по данным источника, обсудили возможность применения положения Конституции США с целью отстранения его от должности.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.