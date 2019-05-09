Спринтер во время бега напоролся на копье

Американский спринтер Элайджа Годвин напоролся на легкоатлетическое копье во время бега.
Его воткнули на стадионе в землю, сообщает USA Today.
Годвин бежал спиной по полю стадиона и не заметил копье. Оно прошло под лопаткой спортсмена. Древко частично обрезали перед тем, как бегуна доставили в больницу.
Позже врачи извлекли остатки копья из тела спринтера.
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Легкое Годвина было проткнуто. Врачи прогнозируют ему быстрое восстановление.
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