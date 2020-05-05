Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону

Covid-19 имеет природное происхождение. Фото: pixabay.com

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из лаборатории в китайском городе Ухань, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивной.

ВОЗ не получила от США конкретных данных о происхождении вируса.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

Он отметил, что секвенирование генома показало, что вирус имеет природное происхождение.

Майк Помпео заявил, что Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. В Вашингтоне есть веские доказательства, указывающие на то.