Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1422
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1062
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
16
8
16
8
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Видео
Все видео
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 981
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3510
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1539
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 846
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 08:04

Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону

  Комментировать
Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону
Covid-19 имеет природное происхождение. Фото: pixabay.com

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из лаборатории в китайском городе Ухань, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивной.

ВОЗ не получила от США конкретных данных о происхождении вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

Он отметил, что секвенирование генома показало, что вирус имеет природное происхождение.

Майк Помпео заявил, что Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. В Вашингтоне есть веские доказательства, указывающие на то.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Споры о происхождении Covid-19 продолжаются: ВОЗ ответила Вашингтону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Арестовали учителя биологии за урок о теории эволюции

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 25074
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 21843
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
12
 Просмотров: 16293
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 14193
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 12825
Мир
Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается
Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается Просмотров: 306
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
8
 Просмотров: 558
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя Просмотров: 207
Полиция заметила нарушения карантинных мер российскими дипломатами
Полиция заметила нарушения карантинных мер российскими дипломатами Просмотров: 270
Полиция устроила охоту с вертолетом на тигра местной женщины, а он оказался ненастоящим
Полиция устроила охоту с вертолетом на тигра местной женщины, а он оказался ненастоящим Просмотров: 531
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 46
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua