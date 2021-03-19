Спецслужбы задержали шпионов, работавших на Россию

В Болгарии задержали шпионов, работавших на Россию. Фото: freepik.com

Спецслужбы Болгарии задержали подозреваемых в шпионаже, которые работали на Россию.

Об этом сообщило издание BNT 18 марта.

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Правоохранители обыскали несколько адресов в южных районах Софии. Полиция также устроила проверку документов всех, кто выезжал из столицы Болгарии.

По данным правоохранителей, граждан России среди задержанных нет. Болгарские СМИ утверждают, что задержали государственных чиновников, которые имели доступ к секретной информации.

В Одесской области контрразведка СБУ задержала командира диверсионно-разведывательной группы так называемой ЛНР.