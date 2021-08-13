Спасатели укрепляют имидж Украины в Турции - посол

Посол отметил положительный отзыв на помощь Украине. Фото: Reuters

Украинские спасатели укрепляют имидж Украины в Турции.

Об этом сказал новоназначенный посол Украины в Турецкой республики Василий Боднар в интервью "Європейській правді".

Украина предоставила посильную помощь Турции в тушении пожаров.

"Это не только самолеты МЧС, это так же частная компания "Украинские вертолеты", которая в уникальный способ ночью, с помощью новейших технологий, помогает тушить очаги пожаров, ночью никто никогда не гасил авиационной техникой", - отметил посол.

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"Мы сейчас наблюдаем довольно положительные отзывы в турецком обществе. Уровень восприятия, что это гуманитарная помощь, а не платные услуги, играет значительную роль для укрепления позитивного имиджа Украины. Мы должны помогать своим друзьям, не только ожидая помощи от кого-то", - добавил он.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что на данный момент не осталось лесных пожаров, которые представляли бы угрозу для населенных пунктов. При этом продолжается борьба с пятью пожарами из 240.