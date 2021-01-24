SpaceX отложила самый масштабный запуск спутников в истории космонавтики

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Компания Илона Маска SpaceX отложила запланированный на 23 января запуск ракеты Falcon 9 с наибольшим в мире количеством спутников.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом SpaceX сообщает в Twitter.

"Ракету-носитель Falcon 9 с 143 спутниками запустят с 40-го космического комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде 24 января в 10:00 по времени восточного побережья США", - сказано в сообщении.

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Общая масса 143 спутников - более пяти тонн. На борту ракеты находятся 133 коммерческие и государственные космические корабли и десять спутников Starlink.

Космическая компания Blue Origin планирует отправить первых туристов собственной ракетой для космического туризма уже в апреле 2021 года. Компания уже завершила 14-й испытательный полет ракеты-носителя New Shepard и капсулы, стало одним из последних шагов, перед отправлением первого экипажа туристов.