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среда, 09 декабря 2020 01:41

SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship

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SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
Запуск космического корабля Starship не состоялся. Фото: NASA/SpaceX

Компания Илона Маска Spacex за 1,3 секунды до старта двигателей отменила запуск первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship, который должен был совершить "прыжок" на 15 километров.

Восьмой тестовую модель многократного межпланетного космического корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

Starship SN8 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас.

Накануне Маск отмечал, что "вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск пройдет успешно".

Ранее компания Илона Маска SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту Земли военный GPS-спутник, за две секунды до старта двигателей.

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что человека можно будет отправить на Марс в ближайшие 6 лет, в лучшем случае - до 2025 года.

По его словам, отправка человека на Марс "с высокой долей вероятности" состоится при благоприятных обстоятельствах это может произойти через 4 года. В течение следующих 2-х лет ожидается, что на Марс полетит космический корабль компании SpaceX без людей на борту.

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