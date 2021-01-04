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понедельник, 04 января 2021 13:31

Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон

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Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Стоимость Smart Water Pleco составляет $249 (7 тыс. грн). Фото: pixabay.com

Стартап Nudge Systems в Калифорнии представил устройство для подсчета хозяйственных расходов воды Pleco.

Он состоит из 4 частей: датчика, корпуса аккумулятора, дисплея и мобильного приложения, пишет New Atlas.

Пользователь подключает датчик к счетчику воды, а сенсор передает данные в корпус аккумулятора, который транслирует данные на дисплей. Программа на смартфоне показывает результаты их обработки. Устройство анализирует закономерности потока воды, скорость и продолжительность действий пользователей.

Система работает благодаря обработке сигналов магнитного сцепления и циферблатного механизма в системе водоснабжения и способна обнаруживать утечки в водопроводе и предупреждать о них. Приложение также предоставляет данные об общем потреблении воды за день, неделю или месяц, а также уровни использования воды в разное время суток.

Стоимость Smart Water Pleco составляет $249 (7 тыс. грн).

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В 2021 году количество пользователей услуг "умного города" увеличится на 3 млн человек. Сейчас соответствующими услугами уже пользуются более 5 млн киевлян. "Дорожной картой" в развитии Smart City станет Стратегия цифрового развития общин, которую подготовит комитет Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации.

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