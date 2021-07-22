Создали самый быстрый поезд в мире

В Китае создали сверхбыстрый поезд. Фото: Getty Images

В Китае представили самый быстрый поезд в мире. Он может разгоняться до 600 км/ч.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Над поездом работали с 2016 года. В 2020-м уже провели тестовые испытания.

Китай готов к серийному производству транспортных средств. За 10 лет планируют выпустить 1 тыс. таких поездов.

От быстрого поезда меньше шума. Он сохраняет скорость даже при прохождении крутых поворотов.

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У транспортного средства может быть от двух до 10 вагонов, в каждом можно разместить до 100 пассажиров.

В Китае работают над созданием поезда, который сможет разгоняться до 1000 км/ч.

В Австрии в районе Лунґау в Зальцбурге с рельсов сошел поезд с детьми. В поезде находились 54 человека, среди них 45 школьников. 17 человек ранены, четверо доставлены в больницы. Все выжили.