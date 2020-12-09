Создали морозилку-термос для хранения вакцин от коронавируса

Создали изобретение, которое поможет транспортировать вакцину от коронавируса. Фото: freepik.com

В Италии создали мобильную морозилку-термос для хранения вакцин от Covid-19.

Подробностями поделилось ТСН.

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Морозильная камера рассчитана на 180 000 доз препарата. Изобретение может работать без электричества. В течение 2 дней морозилка поддерживать темпаратуру -70°С.

По словам разработчиков, благодаря морозилке-термосу будет легче обеспечить вакцинами тропические страны, где могут быть перебои с электричеством.

В 67 странах с низким уровнем доходов вакцину от коронавируса получит лишь 1 из 10 граждан в 2021 году. Украина вошла в этот список.