Создали лекарство от коронавируса в виде порошка

В Индии создали лекарство от ковида в виде порошка. Фото: Reuters

В Индии создали новое лекарство от коронавируса, которое имеет вид порошка.

Об этом сообщило издание Mint.

Препарат 2-DG способствует быстрому выздоровлению. Лекарства снижают дополнительную кислородную зависимость у госпитализированных пациентов.

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2-DG предлагают принимать перорально путем растворения в воде. Индийские ученые надеются, что препарат в ближайшее время поможет в борьбе с коронавирусом не только внутри страны, но и во всем мире.

После проведения ряда исследований в Индии одобрили это лекарство для экстренного использования в качестве дополнительной терапии у пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.

Власти Индии признали факт сброса в реку Ганг тел умерших от коронавируса.