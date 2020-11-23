Создали доступную по цене вакцину от коронавирусу

Новая вакцина от коронавируса эфективна на 70%. Фото: www.epravda.com.ua

Вакцина от коронавируса AZD122, которую создала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, эффективна на 70%.

Результатами исследования компания поделилась на своем официальном сайте, сообщило издание CNN.

Разработка AstraZeneca не требует особых условий при транспортировке и хранится при температуре +6...8°С. Цена вакцины составит около 4$, в случае успешной регистрации.

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Компания уверяет, что готова изготовить до 3 млрд доз вакцины 2021 года.

Об эффективности своих вакцин уже говорили Pfizer и BioNTech и Moderna. По данным исследований, вакцина Pfizer и BioNTech эффективна на 95%, а Moderna - на 94,5%.

Недавно анестезиолог Сергей Дубров предупредил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть смертельно опасной.