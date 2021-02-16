Создали чай со вкусами "конца света"

Испанская компания Niiiiice выпустила несколько чайных композиций на основе трав, которые "помогают пережить апокалипсис".

Бренд The End шутливо предлагает широкий выбор травяных настоев для различных сценариев конца света, пишет Creative Review. Самым актуальным сейчас является Pandemic Chill со вкусом лимона и имбиря.

Автор: Niiiiice

"Наслаждайтесь неизбежным", - звучит лозунг компании.

Также в ассортименте чаи "Метеоритное спокойствие" с валерианой и ромашкой, "Ядерный детокс" с ванилью и корицей, "Мирное вторжение" с лавандой и гибискусом, а еще "Мятный лесной пожар" с мелиссой и розмарином. Все чаи обладают успокаивающим эффектом.

Автор: Niiiiice

"Не стоит страдать из-за метеорита, вошедшего в атмосферу, - посмотрите, какие удивительные цвета! Почувствуйте себя улыбающимися динозаврами в последний момент их жизни. Гигантские шершни съели вашего йоркшира? Не волнуйтесь, их поглотит лесной пожар, который уже перекинулся на соседский сад", - говорится в рекламном ролике напитка.

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