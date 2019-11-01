Советник Трампа по России дал показания в Конгрессе США

Том Моррисон подал в отставку накануне. Фото: "УНН".

Ведущий эксперт Белого дома по вопросам России Тим Моррисон во время показаний в Конгрессе США заявил, что не увидел признаков правонарушений в разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хочу четко заявить, у меня не возникло опасений, что разговор касался чего-то противозаконного", - передает "Голос Америки".

Свидетель сказал, что в Администрации президента США связывали продолжение поддержки Украины с началом расследований, которые могли повредить Байдену.

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Накануне дачи показаний по делу об импичменте главный советник президента Дональда Трампа по России и Европы Тим Моррисон подал в отставку.