Советник Трампа объяснил, почему едет в Россию

Автор: News Front Советник Трампа Джон Болтон летит в Россию продвигать интересы США в вопросах безопасности

Советник по вопросам национальной безопасности президента США Джон Болтон на следующей неделе посетит Россию, а также Азербайджан, Армению и Грузию.

"20 октября я отправлюсь в Россию, Азербайджана, Армении и Грузии для того, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными чиновниками для продвижения американских интересов по ряду вопросов безопасности", - написал в twitter Джон Болтон.

Ранее российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября.

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Многие страны поддерживают введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Все блокирует Россия, заявил Курт Волкер, 53 года, специальный представитель США по вопросам Украины. Россия предлагает договариваться с так называемыми народными республиками. Киев и Запад не хочет обсуждать этот вопрос с боевиками. Они не являются стороной Минских договоренностей, считают. По мнению Волкера, миротворческая миссия в Донбассе - самый правильный путь к миру и помощи местному населению.