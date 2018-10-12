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пятница, 12 октября 2018 11:14

Россия не пускает миротворцев на Донбасс

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Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Введение миротворцев на Донбасс блокирует Россия, - Волкер

Многие страны поддерживают введение миротворческой миссии ООН на Донбасс. Все блокирует Россия, заявил Курт Волкер, 53 года, специальный представитель США по вопросам Украины.

"Мы это предложили. Украина поддерживает, нормандская четверка поддерживает – Франция, Германия. ЕС, НАТО, Канада, Великобритания - все это поддерживают и предлагают ввести миротворческую миссию при поддержке ООН. Только Россия все блокирует", - передает слова Вокера Новое время.

Россия предлагает договариваться с так называемыми народными республиками. Киев и Запад не хочет обсуждать этот вопрос с боевиками. Они не являются стороной минских договоренностей, считают.

По мнению Волкера, миротворческая миссия на Донбассе - самый верный путь к миру и помощи местному населению.

"Надо вести переговоры с россиянами. В последние несколько недель я переписывался по этому вопросу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По моему мнению, это очень жизнеспособная идея и наиболее практичный способ облегчить реализацию Минских соглашений", – сказал Волкер.

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Ранее Волкер сообщил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция готовы присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе. Украина хочет, чтобы миротворцы ООН разместились на всей территории Донбасса. На неконтролируемых украинскими военными участках границы с РФ они тоже должны быть, считает Киев. Россия согласна пустить миротворцев только на линию столкновения.

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