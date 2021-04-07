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среда, 07 апреля 2021 16:56

Советник Путина приобрел недвижимость на острове миллионеров

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Советник Путина приобрел недвижимость на острове миллионеров
Советник Путина купил виллу на острове миллионеров. Фото: stuki-druki

Советник президента РФ Валентин Юмашев и его жена, дочь экс-главы России Бориса Ельцина, Татьяна Юмашева купили виллу на острове Сан-Бартелеми в Карибском море.

Об этом говорится в расследовании Transparency International, которое опубликовала "Новая газета".

По данным выписки договора купли-продажи, площадь виллы составляет 2,5 тыс. квадратных метров и находится в 160 м от берега океана. Внутри 6 спален, 8 ванных комнат, массажный кабинет, бассейн и джакузи. Стоимость недвижимости на острове миллионеров - €15 млн.

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Юмашев подтвердил, что купил виллу, но заявил, что необходимую сумму взял в кредит.

"Основная сумма денег, потраченная на покупку дома, - это кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги", - прокомментировал он.

По его словам, он бросил работу госслужащего еще в 1998 году. Последние годы основным источником дохода якобы является работа в совете директоров, консалтинговая деятельность и дивиденды от акций группы En+.

В январе 2021 российские миллиардеры увеличили состояние на $1,37 млрд.

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