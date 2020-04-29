Совершила самоубийство врач, которая боролся с пандемией в Нью-Йорке

Лора Брин возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Фото: Фейсбук

В США покончила с собой ведущая врач Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса в Нью-Йорке.

Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене, сообщает ВВС Украина.

Она лишила себя жизни в Шарлоттсвили, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

Недавно Брин подхватила коронавирус и находилась на самоизоляции. Через полторы недели попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой. Отец погибшей рассказал, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время.

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Она рассказывала семьи о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывести их из машины скорой помощи.

"Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные", - сказал отец Лоры Брин.

В США количество случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. 57 тысяч 533 пациентов умерли.