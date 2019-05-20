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понедельник, 20 мая 2019 23:14

Совбез ООН не повелся на "языковую" провокацию России

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Совбез ООН не повелся на &quot;языковую&quot; провокацию России
Совбез ООН отказал России в рассмотрении украинского закона о языке. Фото: ponomaroleg.com

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией касательно украинского закона о языке.

Такое решение было принято в начале заседания, сообщает УП.

Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.

Представитель Франции считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

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Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".

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