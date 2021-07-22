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четверг, 22 июля 2021 11:22

Шоу-директора Олимпиады уволили за шутку о Холокосте 23-летней давности

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Шоу-директора Олимпиады уволили за шутку о Холокосте 23-летней давности
Кандидатуру Кентаро Кобаяши организаторы выставили в 2019-м / Newscom

Шоу-директора церемонии открытия Олимпиады уволили за день до того, как мероприятие должно было состояться.

Недавно появились кадры с Кентаро Кобаяши в 1990-х, в которых он шутит о Холокосте. Руководитель Олимпиады в Японии Сейко Хашимото сказал, что видео высмеивает болезненные факты истории. Увольнение стало последним в череде скандалов, разразившихся перед Играми. Об этом пишет ВВС.

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Бывший комик Кобаяши исполнил 23 года назад скетч, в котором он и другой комик притворяются детскими артистами. Кобаяши говорит коллеге о бумажных куклах: "Это те, о которых какое-то время назад ты вспоминал, когда сказал: "Давайте сыграем ними в Холокост?"

Увольнения произошло через несколько дней после того, как композитор покинул команду открытия церемонии. Выяснилось, что он издевался над одноклассниками с ограниченными возможностями в школе.

В феврале Йоширо Мори ушел с поста главы оргкомитета после того, как сделал замечания о женщинах, которые были раскритикованы как неуместные. Мори сказал, что женщины слишком много говорят, и встречи со многими женщинами-директорами советов директоров займут слишком много времени.

Скандалы не остановили рост беспокойства по поводу Игр, которые были отложены с прошлого года из-за пандемии. Недавний опрос показал, что 55% жителей Японии против проведения Игр на фоне опасений о коронавирусе. Организаторы уже занимаются растущим числом случаев заболевания Covid-19 среди спортсменов и официальных лиц. 91 человек, аккредитованный в Играх, уже дали положительный результат на вирус.

Австралия в третий раз будет принимать летние Олимпийские игры. Олимпиада-2032 будет проходить в городе Брисбен. Соответствующее решение приняли на сессии Международного олимпийского комитета в Токио.

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