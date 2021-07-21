Определили, где будет проходить летняя Олимпиада-2032

На организацию игр потратят $5 млрд. Фото: Reuters

Австралия в третий раз будет принимать летние Олимпийские игры. Олимпиада-2032 будет проходить в городе Брисбен.

Соответствующее решение приняли на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

"Мы знаем, что нужно для проведения успешной Олимпиады в Австралии. Правительство страны и штата профинансируют инфраструктурные проекты во время подготовки", — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

На организацию потратят $5 млрд. Правительство планирует вернуть часть этих средств путем реализации билетов, внутреннего спонсорства и прав на трансляцию. В заявке Австралия указала, что Олимпиада принесет стране $17 млрд экономической выгоды. В то же время Олимпийские игры славятся тем, что не приносят реальной прибыли.

На проведение Олимпиады-2032 претендовали Будапешт, Доха, китайские города Чэнду и Чунцин, немецкий Регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном. Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут во французском Париже, а в 2028 году - в Лос-Анджелесе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оргкомитете Токио-2020 заговорили об отмене Олимпиады

Австралия уже провела две Олимпиады. В 1956 году соревнования состоялись в Мельбурне, а в 2000 году - в Сиднее. Олимпиада-2020 должна состояться в Токио 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса. Примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр. Волонтеры отказываются от участия в организации соревнований из-за опасений пандемии. Первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале. 17 июля произошел первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне в Токио. Положительный результат получил иностранец среди организаторов Олимпиады. Коронавирус зафиксировали у 45 человек, имеющих отношение к играм.