Сотрудница Amazon обвиняет руководство в расизме

На Amazon подали иск в суд. Фото: pinterest.com

Бывшая сотрудница Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанию.

Она обвиняет ее руководство в расовой дискриминации темнокожих работников, сообщает Seattle Times.

В иске женщина отметила, что руководство предпринимало попытки сексуального домогательства и насилия.

По ее словам, Amazon предвзято относится к темнокожим работникам: ей несколько раз выплачивали меньшую зарплату, чем ее белым коллегам.

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Ньюман утверждает, что руководство компании в Сиэтле препятствовало продвигаться в карьере темнокожим членам компании.

Сервис Disney запретил показ своих известных мультфильмов из-за расизма. Например, в мультфильме про Питера Пена можно увидеть стереотипное изображение коренных американцев.