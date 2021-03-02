Сотрудница Amazon обвиняет руководство в расизме

Бывшая сотрудница Amazon Шарлотта Ньюман подала в суд на компанию.
Она обвиняет ее руководство в расовой дискриминации темнокожих работников, сообщает Seattle Times.
В иске женщина отметила, что руководство предпринимало попытки сексуального домогательства и насилия.
По ее словам, Amazon предвзято относится к темнокожим работникам: ей несколько раз выплачивали меньшую зарплату, чем ее белым коллегам.
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Ньюман утверждает, что руководство компании в Сиэтле препятствовало продвигаться в карьере темнокожим членам компании.
Сервис Disney запретил показ своих известных мультфильмов из-за расизма. Например, в мультфильме про Питера Пена можно увидеть стереотипное изображение коренных американцев.
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