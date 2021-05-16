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воскресенье, 16 мая 2021 03:50

Сотни ракет за 10 минут: палестинцы начали новые обстрелы по Израилю

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Сотни ракет за 10 минут: палестинцы начали новые обстрелы по Израилю
Одновременно из Газы были обстреляны Ашдод, Явне и другие населенные пункты. Фото: Reuters

За десять минут из Сектора Газа по Израилю были выпущены сотни ракет. Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля.

С 00:09 до 00:12 периодически срабатывали сирены "Цева адом" сработали в Тель-Авиве и окрестностях. Была задействована система ПРО "Железный купол". Об этом сообщает newsru.co.il.

Были слышны десятки взрывов в центральных районах Израиля. Одновременно были обстреляны города и поселки юга страны. В общей сложности примерно за десять минут из Газы были выпущены сотни ракет.

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В центре Израиля было слышно не менее десяти взрывов. Одновременно из Газы были обстреляны Ашдод, Явне и другие населенные пункты.

Зафиксировано падение ракеты около Ган Явне, пострадавших нет. В других районах упали осколки ракет и противоракет, причинен ущерб.

Армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия не входила в сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.

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