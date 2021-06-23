Сотни полицейских устроили охоту на серийного убийцу

В центральном штате Бразилии развернули беспрецедентную охоту на серийного убийцу 33-летнего Лазаро Барбоса, который жестоко убил четырех, ранил трех, захватил в заложники 10 человек и сжег несколько машин и домов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Местные жители в панике покидают свои дома, потому что боятся, что убийца выберет именно их семью. Уже неделю несколько сотен полицейских с собаками и вертолетами прочесывают окрестные леса и поселки в поисках мужчины.
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Барбоса убил четырех людей. Он ворвался в дом, убил отца и двух малолетних детей. Тело матери нашли только через четыре дня в лесу.
"Уже который день мы спать нормально не можем. Здесь очень тихо. Мы никогда не закрывали двери, потому что раньше не боялись", - прокомментировал один из местных.
Ранее Барбоса захватил в заложники целую семью, чтобы полиция его отпустила. Людям удалось выжить. Накануне на его след вышли и завязалась перестрелка с полицией. Один из правоохранителей получил пулю в голову и сейчас в тяжелом состоянии. Убийце вновь удалось бежать.
"Мы идем по его следам, полиция проверяет каждое сообщение", - заявили в полиции.
Ранее Барбоса уже попадал в тюрьму за вооруженное нападение и убийство. Он не дождался суда и сбежал.
Мать в США убила своих детей, после чего подожгла их дом и застрелилась. 25-летняя Ореанна Майерс использовала дробовик и оставила записку на месте происшествия.
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